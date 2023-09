Fede rubata nella casa di riposo, la nonnina muore prima di riaverla

Castel di Casio (Bologna), 25 settembre 2023 - Un’operatrice socio sanitaria italiana, sulla cinquantina, che lavora in una residenza sanitaria assistenziale dell'Appennino è stata denunciata per ricettazione dai carabinieri della Stazione di Castel di Casio, dopo che dalla casa di cura erano spariti tre anelli, di cui uno ritrovato in un "Compro Oro".

Le indagini dei militari dell'Arma, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, sono scattate dopo che la responsabile della struttura, informata dai parenti delle vittime a cui erano stati sottratti gli anelli, ha presentato a luglio denuncia contro ignoti per la sparizione di due fedi nuziali e un anello con pietre bianche appartenenti a una 82enne (vittima del furto dell’anello con pietre bianche), una 95enne e una 99enne (vittime del furto di una fede nuziale).

I carabinieri hanno ritrovato un anello in un "Compro Oro"

Durante le indagini, uno dei tre anelli scomparsi è stato ritrovato dai carabinieri in un “Compro Oro” dell’Appennino bolognese e nel corso degli accertamenti è emerso che lo aveva consegnato una donna che poi è stata identificata nell’operatrice socio sanitaria che lavora ancora nella struttura in cui si erano verificati i furti.

L’anello, in particolare una fede nuziale, è stato sequestrato dai militari dell'Arma e i familiari della 95enne lo hanno riconosciuto subito nel gioiello appartenente all’anziana che in seguito è morta nell’agosto scorso.

Gli altri due anelli scomparsi non sono stati ancora ritrovati.