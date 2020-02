Bologna, 28 febbraio 2020 - Il camioncino, contro il quale perse la vita il piccolo Federico Dordei, non sarebbe stato parcheggiato, e segnalato, dagli operai con tutti i crismi di sicurezza, come previsto dalla legge in materia. Nessun cartello sarebbe stato posizionato a ridosso del mezzo e dei lavori di sfalcio dell’erba in corso in quel momento. E nemmeno l’operaio sceso in strada a sventolare la bandierina arancione, quale ‘alert’ per gli altri automobilisti, sarebbe stata sufficiente. Per la tragedia avvenuta il 15 giugno, il pubblico ministero Marco Forte ha iscritto sul registro degli indagati tre persone per omicidio stradale. Tutti gli operai dell’Anas che quel pomeriggio stavano operando lungo la Nuova Porrettana.

Il bambino, sette anni e regolarmente legato al seggiolino, viaggiava a bordo della Toyota Rav 4 condotta da papà Luigi, noto giocatore di basket (tra le sue squadre Ozzano, Imola e tanta serie A) e diretta verso l’Appennino. Arrivata all’altezza della zona industriale di Pontecchio Marconi, la Toyota si è trovata davanti un camioncino fermo sul lato di destra, al servizio di tre operai intenti al taglio dell’erba sulla statale. Il mezzo era vicino al guardrail, ma con parte del lato sinistro sporgente sulla corsia per i mezzi provenienti da Bologna. Uno degli operai era rimasto sul furgoncino, un secondo a piedi davanti allo stesso a tagliare l’erba, il terzo invece dietro al mezzo con la bandiera per segnalare la loro presenza agli altri utenti della strada.



Ma, secondo le accuse, a terra non sarebbe stata posizionata nessuna cartellonistica, come richiesto nei casi di cantieri mobili. Ed è proprio di questa presunta mancanza, tramutata giuridicamente in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che gli operai ora sono chiamati a rispondere. Una prima auto, che anticipava quella della famiglia Dordei, secondo le testimonianze rese alla Municipale e alla Procura, si sarebbe accorta all’improvviso del cantiere ‘scartandolo’ all’ultimo momento. Manovra non riuscita invece alla Rav 4 finita contro lo spigolo posteriore del camioncino, per poi schiantarsi. Per Federico non c’è stato nulla da fare, mentre il padre è rimasto ferito in maniera non grave. Nelle prossime settimane è attesa un’altra verità prima della chiusura dell’indagine: la perizia cinematica che darà ulteriori e importanti dettagli anche sulla velocità della Toyota.