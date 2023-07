Federico Iannaccone vola in semifinale al Trofeo Azimut di Bergamo

Seconda semifinale stagionale sul circuito dell’ITF World Tour per Federico Iannaccone, promosso dai quarti di finale del Trofeo Azimut di Bergamo (15 mila $, terra battuta) grazie al facile 61, 63 rifilato al milanese Carlo Alberto Fossati. Il ventiquattrenne molisano di Campobasso, numero 548 del mondo, non ha ancora perduto un set nel corso della settimana orobica, in cui ha eliminato anche il ceco Adam Jurajda e Leonardo Rossi. Vincitore ad inizio stagione nel 15 mila sul cemento di Monastir, Iannaccone ha aggiunto tre quarti di finale nella stessa Monastir, a Santa Margherita di Pula e nel 25 mila di Roma, e sicuramente è destinato a migliorare il proprio best ranking, fissato al numero 541 Atp. La pioggia ha impedito agli organizzatori di portare a compimento il programma del venerdì per i restanti incontri, posticipati alla mattinata odierna. Iannaccone affronterà il vincente della sfida fra lo spagnolo Inaki Montes-De La Torre e l’elvetico Nicolas Parizzia (giustiziere a sorpresa di Samuel Vincent Ruggeri nel primo turno), mentre nella parte alta del tabellone rimangono in corsa gli argentini Mariano Kestelboim (tesserato per il Tennis Club Città dei Mille che ospita il torneo) contro Alessandro Ragazzi e Valerio Aboian contro Gabriele Maria Noce.

Silvio De Sanctis