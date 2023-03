Federippi: "La forza di deboli e Femminucce"

di Benedetta Cucci

"Femminucce. Donne che cambiano le regole" (Rizzoli) è il debutto letterario di Federica Fabrizio, classe 1996, per tutti i suoi follower di Instagram Federippi. Considerata una delle nuovi – e più giovani- voci del femminismo, sarà alla Feltrinelli di piazza Ravegnana domani alle 18 per raccontare il suo ‘incontro’ con donne che hanno cambiato la storia – da bell hooks a Raffaella Carrà, da Letizia Battaglia a Luisa Spagnoli – e che possono essere un’ispirazione.

Federica Fabrizio, come s’incontrano femminucce e femministe?

"Il punto d’incontro è la pratica. Per quanto possano le femminucce, a volte, non essersi riconosciute nella definizione femminista e non averla scelta per se stesse, alla fine della pratica hanno fatto cose molto femministe. Penso a Raffella Carrà o a Frida Khalo che, attraverso la loro arte e il modo che avevano di raccontare le cose, hanno lasciato qualcosa di detto a tutte le femminucce".

Lei invita a dare un nuovo valore alla parola femminuccia ma anche al genere femminile, decidendo di non rivolgersi alle possibili lettrici con la schwa.

"Non possiamo assumere che ci sia un significato unico e univoco di questo termine. Cosa significa essere donna? Cosa vuol dire femminilità? Alla fine è tutto connotato socialmente. Se andiamo a chiedere a una persona non bianca, non occidentale, cosa vuol dire femminilità, avrà una risposta diversa dalla nostra, il che ci fa capire come tutto nasca dal contesto sociale in cui siamo immerse. Proprio come femminuccia, considerato un insulto che viene rivolto soprattutto ai bambini piccoli, per redarguirli sul non essere deboli, che altrimenti si è come le femmine. Volevo riappropriarmi di un termine e ribaltarne il significato e rivalutare il significato di ’debole’, come faccio nel capitolo dedicato a Janis Joplin, rivendicare la debolezza è rivoluzionario".

Anche il femminismo viene aggiornato, il suo è intersezionale.

"Sì, io mi riconosco in questo, che è la la quarta ondata del femminismo e, a tutti gli effetti, fonda la sua pratica nel riconoscimento di tante discriminazioni allo stesso momento e di conseguenza di tanti privilegi".

Elly Schlein ha festeggiato la vittoria alle primarie Pd con una frase di Lisa Levenstein, studiosa del movimento femminista: ‘ancora una volta non ci hanno viste arrivare’. Poi l’8 marzo l’ha parafrasata anche la presidente Giorgia Meloni: "Spesso non ti vedono arrivare". Cosa ne pensa?

"Sono sicura che Schlein proverà con tutte le sue forze a portare un cambiamento in un partito che di cambiamenti ne riesce a gestire pochissimi. Sono felice che il femminismo entri così tanto nel dialogo politico e soprattutto nella politica dei piani alti. Però d’altro canto, e mi riferisco a Meloni, credo che sia estremamente semplice usare il femminismo come bandierina. Ma le persone che si stanno avvicinando al movimento sanno bene che le pratiche del femminismo non sono quelle della destra".

Cosa si è portata a casa dall’esperienza in Pechino Express?

"Ho trovato un modo di fare comunità che dovremmo provare a riprendere anche noi. Io vengo da Matera e sono cresciuta con la frase: ‘quando stavamo nei sassi si stava con le porte aperte, non avevamo niente, condividevamo tutto’. Sul tema della collettività bisognerà tornarci in maniera forte, ripensandola".