Federzoni, i genitori in pressing. Ara: "Disponibile a un incontro"

"Sono disponibile, assieme con la dirigente scolastica e la presidente del Consiglio d’istituto, a un incontro con una loro delegazione per mettere nero su bianco tutto ciò che possiamo fare". Parola di Daniele Ara, assessore comunale alla scuola, dopo che l’altro giorno i genitori dell’Ic5 hanno interrotto il consiglio di Quartiere Navile, alla presenza del sindaco Matteo Lepore, con cartelli e striscioni per protestare in merito alla situazione sicurezza delle scuole. "Prima di tutto, siamo in contatto frequente con la presidente del Consiglio d’istituto e con la dirigente scolastica, quindi siamo a conoscenza dei problemi – dice l’assessore Ara –. Poi, certo, la parte più ‘movimentista’ legittimamente porta avanti le sue rivendicazioni".

Durante le vacanze di Pasqua erano stati rubati 12 computer alla Federzoni e l’assessore Ara ne approfitta per sottolineare che "i computer stanno ‘tornando’, grazie ad Hera". Sul fronte della sicurezza, comunque, "ci stiamo muovendo in più modi – spiega Ara –, dopo i vandali alle Testoni e le intrusioni alla Federzoni abbiamo implementato la vigilanza notturna, da più di un mese girano per le scuole a controllare. Oltre a questo, stiamo lavorando sulle situazioni di fragilità attorno alle scuole, ad esempio tossicodipendenti e senza fissi dimora, con le forze dell’ordine, sicuramente, ma molto anche con i servizi sociali, per andare a intercettare queste situazioni. I servizi sociali lavorano per far fronte ai disagi e si occupano anche delle disabilità, ma ogni anno i bisogni aumentano. Poi – prosegue –, c’è il tema degli educatori del quartiere, aumenteremo quelli dell’ufficio scuola, in modo da dedicarci di più a quella parte della Bolognina e così da avere più ore dedicate all’Ic5". Per quanto riguarda le medie, poi, sono state potenziate le scuole aperte d’estate "e ci sono i progetti dei due centri Cresco, che dialogano con le scuole", uno in via Ferrarese e l’altro dentro Casa Bertasi.

"Da gennaio sarà disponibile la nuova palestra della Federzoni – sottolinea Ara –, mentre dal settembre 2026 apriranno le Nuove Federzoni all’ex mercato ortofrutticolo: oltre alla materna e alla primaria statali, ci sarà anche un asilo nido comunale. Voglio ringraziare anche i genitori, perché fino a 10 anni fa si iscrivevano in quella scuola solo bimbi non italafoni, invece negli ultimi anni ci sono anche diversi italiani, creando così un bell’ambiente multiculturale. Merito del lavoro che abbiamo fatto proprio assieme ai genitori in passato".