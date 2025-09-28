Federzoni, il progetto. Campi da basket e volley, piazze scolastiche e un’area per il cinema

di Federica Gieri SamoggiaDal campo da basket a quello per il green volley, dal giardino alle piazze scolastiche fino a uno spazio per il cinema estivo. C’è di tutto e di più nel nuovo progetto per l’area esterna da 11.500 metri quadrati del polo Federzoni di via John Cage, come anticipato dal ’Carlino’. Si tratta di un miscuglio tra ciò che è di pertinenza della scuola e di ciò che sarà aperto al pubblico. Il tutto, però, finanziato con i 2.150.000 euro di fondi europei incassati per ’Opere di completamento e realizzazione delle aree esterne del nuovo polo Federzoni’. Insomma sotto la voce Federzoni, l’Amministrazione ha messo di tutto. Piccola curiosità: il progetto del polo, approvato nel 2021, spiega il Comune, "non prevedeva la realizzazione del giardino scolastico e di tutte le aree pertinenziali".

Il progettone, spiega l’Amministrazione in una nota, prevede: il montaggio di una recinzione per separare l’area scolastica dai marciapiedi su via Delfino Insolera e su via John Cage; la sistemazione delle aree esterne per la realizzazione di piazze scolastiche. In particolare, una piazza sarà tra la palestra, l’ingresso dell’elementare e via Insolera, l’altra all’ingresso e sarà di competenza del polo, ma aperta al pubblico in orario diurno o extrascolastico. Ed ancora: saranno sistemati gli spazi esterni del polo. Dalle pavimentazioni alle aree verdi, passando per alberature, arredi, allestimenti per l’outdoor education sotto a pergolati e un orto didattico. Ci saranno accessi per rendere fruibile, al pubblico, il giardino anche in orari extrascolastici. Infine, realizzazione di un campo da basket e di uno da green volley "a disposizione della cittadinanza".

L’accesso alla "piazzetta sarà consentito in orario diurno o serale extrascolastico", puntualizza il Comune, che aggiunge "una porzione del parco scolastico potrà essere accessibile per varie attività extrascolastiche, come il cinema all’aperto".

Un piano faraonico contro cui punta il dito la consigliera FdI, Manuela Zuntini: "E’ molto curioso, quasi ridicolo, che il Comune senta solo ora la necessità di annunciare il suo progetto per le aree esterne" delle Federzoni. "E’ ancora più curioso perché a questa Giunta piace fare annunci e sbandierare qualsiasi progetto, anche minimo. E, invece, non ha detto una parola su tale intervento che pure compare già nei suoi orientamenti di luglio".

Per puro caso, rileva Zuntini, "dopo che abbiamo sollevato la questione dei 2.150 milioni di euro tolti da altri progetti e iniettati sulle Federzoni, all’improvviso viene annunciato un mega progetto modello ’chi più ne ha più ne metta’ dove, è evidente, che il tema non sono le Federzoni". Se poi, accusa la consigliera, "davvero il Comune non aveva nemmeno previsto la sistemazione dell’area esterna in un intervento già costato oltre 10 milioni, siamo davanti all’ennesimo progetto fatto male, su cui la Giunta cerca di recuperare gettando fumo negli occhi ai cittadini, buttandoci dentro qualsiasi idea passi per la mente". Sarebbe meglio, conclude la consigliera di FdI, "prevedere un piano serio, graduale di riqualificazione di tutte le aree scolastiche: è inutile fare un campus all’americana in Bolognina per poi lasciare altre decine e decine di strutture scolastiche in condizioni spesso nemmeno accettabili".