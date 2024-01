Fedrigoni rileva quota di SharpEnd: "Puntiamo sui prodotti connessi"

Il gruppo Fedrigoni, operatore globale di riferimento nella produzione di carte speciali per il packaging di lusso, etichette e materiali autoadesivi con tre stabilimenti nelle Marche (Fabriano, Sassoferrato e Castelraimondo) annuncia una importante nuova acquisizione. Attraverso un aumento di capitale di una quota di minoranza Fedrigoni acquisirà SharpEnd / io.tt, la società di consulenza e soluzioni Io guidata da Cameron Worth, Ceo e fondatore. "L’operazione – spiegano dal gruppo - consiste in un investimento iniziale, con un percorso di acquisizione dell’intero capitale nel lungo termine, e rientra nel nuovo programma di corporate venture capital che Fedrigoni ha avviato per identificare start-up innovative con cui accelerare il proprio processo di innovazione e l’acquisizione di nuove tecnologie".

SharpEnd è stata fondata nel 2015 come prima agenzia Internet of Things al mondo, con la missione di aiutare i brand a far evolvere i propri prodotti, il packaging e l’engagement dei clienti attraverso soluzioni connesse, sfruttando una piattaforma lanciata nel 2019, denominata "io.tt", la quale oggi gestisce miliardi di touchpoint (punti di contatto) attraverso il packaging e la vendita al dettaglio per molti marchi leader a livello mondiale nei settori del beverage, della bellezza, del benessere, del fast moving consumer goods e dell’alta moda. "Il mondo dei prodotti connessi è sempre più strategico per noi ¬– evidenzia Marco Nespolo, ceo del Gruppo Fedrigoni - e quest’operazione, fortemente complementare e sinergica con le recenti acquisizioni di Tageos (azienda francese acquisita nel 2022) e del centro di ricerca e sviluppo di Grenoble (entrato a far parte del gruppo lo scorso anno, ndr), rafforzerà il nostro portafoglio di soluzioni nel mondo delle etichette e delle carte intelligenti SharpEnd e fornisce soluzioni e servizi di consulenza per supportare i grandi marchi, in particolare nei settori del lusso e del largo consumo, nella realizzazione di prodotti e packaging intelligenti, fondamentali per la sicurezza, l’autenticità e la tracciabilità dei prodotti ma anche per offrire agli utenti finali esperienze d’acquisto sempre più coinvolgenti".

"Questo – gli fa eco Cameron Worth, fondatore e ceo di SharpEnd / io.tt - è un incontro perfetto in questo mondo connesso, in grado di consolidare la nostra posizione nel mercato globale per sviluppare nuovi prodotti e soluzioni integrate ad alte prestazioni. Le sinergie potenziali con i due business del gruppo, quello delle carte speciali e quello delle etichette premium, sono innumerevoli e il network e la presenza globale di Fedrigoni in oltre 130 Paesi saranno per noi un forte acceleratore di crescita".

Sara Ferreri