‘Felicissimo Show’. Pio e Amedeo in scena all’EuropAuditorium

Pio e Amedeo domani e martedì (ore 21) porteranno in scena Feliccissimo Show al Teatro EuropAuditorium (piazza Costituzione 5F) e, visto l’enorme successo, annunciano un’ulteriore replica dello spettacolo che andrà in scena il 12 febbraio 2024. Con questo spettacolo il duo comico arriva con tutta la volontà di riportare a teatro un vero e proprio varietà in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica. Info e biglietti: ð 051.372540.