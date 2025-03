Ecco ‘Felicità’, il murale dedicato a Lucio Dalla si mostra in Bolognina

Bologna, 4 marzo 2025 – Giù il telone e appare il sorriso di Lucio Dalla: si è svelato oggi in via Fioravanti il murale ‘Felicità’, realizzato dal pittore e urban artist Koté e donato alla città dalla Fondazione Lucio Dalla.

Ecco 'Felicità', il murale per Lucio Dalla, donato alla città dalla Fondazione a lui dedicata, inaugurato in Bolognina su una palazzina Acer in via Fioravanti

Nel giorno del suo compleanno il grande cantautore viene ricordato con un’opera ispirata alla sua canzone ‘Felicità’ che “era una delle preferite di Lucio” ricorda Andrea Faccani, presidente della Fondazione.

Il murale, proposto dall'associazione giovanile Show Love, è connesso alla mostra che Kotè ha da poco inaugurato nel Chiostro dei Celestini, presso l’Archivio di Stato. Qui, attraverso undici tele, il pittore ha reinterpretato le canzoni di Dalla, affrontando temi attuali della nostra società.

Il primo quadro della mostra è ispirato proprio alla canzone ‘Felicità’, ed è stato successivamente trasformato in un murale su una palazzina Acer in via Fioravanti, proprio nei pressi di Piazza Lucio Dalla.

"É una metafora del senso della felicità dal mio punto di vista – spiega Kotè, la’rtista che lo ha realizzato – accanto al volto di Dalla ho raffigurato una moltitudine di persone posizionate sulla sinistra, intente a fotografare le stelle nel cielo. Rappresenta nostro istinto a cercare la felicità all’esterno, mentre, guardando dentro di noi, potremmo trovarla in modo ancora più autentico”.

Presenti all’inaugurazione anche l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo, che ha dichiarato: “Sono felice del fatto che la Fondazione abbia deciso di ricordare Dalla dando spazio anche ai giovani artisti, è un’opera maestosa, che omaggia un grande artista in una città come Bologna che non a caso è patrimonio Unesco della musica”.

Oltre lui anche l’assessore Daniele Ara, i rappresentati del quartiere Navile, personalità bolognesi come Cecilia Matteucci e una folla di cittadini incuriositi da questa nuova inaugurazione. Presenti ovviamente anche i ragazzi dell'associazione Show Love, tra cui il presidente Antonio De Marco che ha concluso l'inaugurazione dichiarando: “Speriamo che Lucio ci stia guardando, sono sicuro sia così”.