Felicori: "Sottovalutazioni? Lo dica il Comune"

"Se si è sottovalutata la situazione della Garisenda? Il primo che deve fare l’indagine su questo, e l’unico in grado di farlo, è il Comune di Bologna. Quando lo farà leggeremo la risposta e trarremo le nostre conclusioni".

E’ la risposta verbale spedita a Fratelli d’Italia dall’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, secondo cui "dobbiamo essere cauti" in mancanza di dati e informazioni certe.

Felicori, rispondendo in assemblea legislativa a una interpellanza della capogruppo di FdI, Marta Evangelisti, ha confermato i cinque milioni di finanziamento per la torre già annunciati insieme al presidente Stefano Bonaccini ("ci stiamo organizzando con l’assessore al Bilancio per questo"). Finora, ha sottolineato Felicori in aula, "sono stato il più parco di dichiarazioni", ma “non potevamo dire nulla di più che fosse fondato su dati di fatto". Allo stato delle cose "tutti i commenti – aggiunge l’assessore di Italia Viva – sono viziati da presupposti ideologici, ad esempio coloro che hanno dato la colpa della situazione della torre agli autobus. Magari è così, ma come fanno a dirlo?".

In ogni caso, ha rivendicato l’assessore, "abbiamo fatto il nostro dovere, corrispondendo alla legge sui beni culturali". Evangelisti, da parte sua, prende atto "con favore" dell’attenzione, "non solo economica, della Regione Emilia-Romagna". Ma "è evidente che da parte nostra si vogliano individuare eventuali responsabilità, non solo per motivi politici ma perché siamo chiamati ad amministrare la cosa pubblica. Dovremmo avere il coraggio di dire che serviva più attenzione". Sul caso complesso della Garisenda, Fratelli d’Italia ha presentato un esposto in Procura ottenendo l’apertura di un fascicolo, attualmente ancora conoscitivo. I magistrati hanno acquisito carte, report e documenti di ogni tipo sulla Garisenda a Palazzo d’Accursio, sotto la lente ci anche le pronunce del Dicam dell’università di Bologna e le relazioni tecnico-scientifiche da partire dal 2019.