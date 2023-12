Felsinea Factor cede gli attivi

E intanto un altro tassello nella procedura di ristrutturazione del Gruppo Maccaferri va a posto. Felsinea Factor srl in liquidazione, società di factoring e leasing captive del gruppo industriale bolognese, guidata sin dall’origine dal Dott. Elia Montanari, prima Ceo e oggi liquidatore, ha chiuso brillantemente il suo percorso con la vendita a mezzo di asta pubblica di tutti gli attivi residui.

Ad aggiudicarseli è stata Tyche spa – presieduta da Enrico Rossetti e guidata dal ceo Davide Galletti – che già in precedenza aveva creduto nel piano concordatario acquisendo parte dei relativi crediti chirografari bancari. Felsinea Factor si è distinta da subito per la più alta percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori chirografari (il doppio circa dell’obbligo minimo di legge del 20%); inoltre, la vendita con modalità ’senza incanto’ ha permesso di spuntare un corrispettivo tale da garantire ai creditori un risultato in linea rispetto a quello promesso a piano (presentato da Montanari, coadiuvato da Mattia Berti dello studio La Croce e dall’avvocato Vittorio Lupoli di Bonelli Erede)