Felsineo premia la scuola ideale

Cerimonia di premiazione con relativa donazione l’altra mattina alla scuola media Francesco Francia di Zola per l’evento finale del progetto scuole del gruppo Felsineo, la società ‘Benefit’ che negli stabilimenti di Zola produce mortadella e alimenti vegani, e che in collaborazione con l’istituto comprensivo ha dato vita ad un progetto sviluppato intorno ad una domanda: Come può la scuola rendere felici? Un interrogativo al quale 226 studenti hanno risposto a modo loro con temi, disegni, video, ricette, poesie e oggetti elaborati valutati da una commissione che sabato ha premiato con diversi riconoscimenti e un laboratorio di sostenibilità e benessere che il prossimo anno permetterà ai ragazzi di partecipare, a carattere volontario, ad attività pomeridiane che tratteranno temi cruciali in termini di sostenibilità, stimolando riflessioni sull’uso consapevole di materiali e risorse.

Le dieci classi hanno prodotto 114 elaborati che hanno espresso una personale interpretazione della loro scuola ideale dove poter apprendere, creare e consolidare le relazioni e il senso di comunità. Una scuola, in definitiva, dove sia possibile realizzare la propria idea di felicità. Ad aggiudicarsi le menzioni sono state le classi 1A e 1C e, singolarmente, Aurora Banzi (della classe 3E). Virginia Sanni (3C), il cui disegno era già stato premiato nell’ambito del contest 202122, ha ricevuto il premio "Copertina bilancio di sostenibilità 2022" del Gruppo Felsineo. "Il progetto Scuole 2022-23 si è posto come obiettivo l’accrescimento negli studenti della consapevolezza di poter avere un ruolo attivo nella costruzione della propria felicità scolastica. Come società Benefit abbiamo assunto l’impegno di lavorare sulla formazione di qualità; per questo le attività portate avanti con i ragazzi dà un significato particolare al nostro percorso" ha commentato l’ad Emanuela Raimondi affiancata dalla dirigente scolastica Tania Gamba, dall’assessore Norma Bai e dal sindaco Davide Dall’Omo.

g.m.