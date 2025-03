Feltrinelli, lavoratori incrociano le braccia : "Solo sacrifici e nessun riconoscimento"

Lavoratrici e lavoratori di Feltrinelli, domani, saranno in sciopero e terranno un presidio. La protesta è a livello nazionale e si svolgerà nell’arco di un intero turno di otto ore con presidio dalle 10 alle 12 in piazza Ravegnana. La proclamazione della giornata di sciopero segue lo stato di agitazione posto in essere nei mesi scorsi. Infatti la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, dopo l’ultimo incontro del 28 febbraio, ha subìto una battuta di arresto.

"L’Azienda – denuncia la Filcams Cgil – continua a non offrire soluzioni concrete alle richieste degli oltre 1200 dipendenti sul territorio nazionale e ai circa 40 sul territorio bolognese, su questioni essenziali. Tra queste: la dilazione su tre anni del ticket restaurant che non tiene conto del costante aumento del costo della vita; il premio di risultato dai contorni poco chiari e che non risponde e riconosce adeguatamente l’impegno giornaliero dei librai e delle libraie. A Bologna i dipendenti di Feltrinelli hanno, nel corso degli ultimi anni, affrontato la solidarietà, la cassa integrazione, le chiusure dei punti vendita e trasferimenti".