Feltrinelli Ravegnana. Festa con Venturi per i 75 anni di Tex

Festa da Feltrinelli oggi alle 18 in Piazza Ravegnana per i 75 anni di Tex. Anche nella libreria si ricorda la ricorrenza del più celebre eroe del western a fumetti, che supera le frontiere e coinvolge generazioni di lettori. Per l’occasione il disegnatore bolognese Andrea Venturi è in libreria per un firmacopie esclusivo del nuovo volume Tex - La cavalcata del destino (Sergio Bonelli Editore): un disegno e una litografia saranno in omaggio per chi acquista almeno un volume di Tex.