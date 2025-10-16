Femia e i legami coi Mazzaferro. Un patrimonio di 45 milioni: arriva ora la confisca definitiva

Un’indagine molto complessa, dai tanti strati e dalle mille forme e complicazioni. Indagine che oggi, dopo 12 anni dal sequestro, raccoglie i suoi frutti. È stata eseguita infatti una sentenza definitiva di condanna emessa dalla Corte d’Appello e confermata dalla Cassazione e così arriva la confisca definitiva del patrimonio di 45 milioni di Nicola Femia, 64enne, imprenditore calabrese arrestato nel 2013 nell’operazione ’Black Monkey’ sulle slot illegali. In altre parole, oggi viene trasferita definitivamente la proprietà dei beni dalla persona allo Stato.

La Guardia di Finanza di Bologna ha confiscato a Femia, operante anche in Emilia-Romagna e considerato contiguo alla ‘ndrina Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, "un ingente patrimonio del valore complessivo di circa 45 milioni di euro – fanno sapere le Fiamme Gialle del capoluogo emiliano. Nel dettaglio, sono stati confiscati otto beni immobili nelle province di Ravenna e Cosenza (tra cui una lussuosa villa di 11 vani con piscina a Conselice), 28 terreni in provincia di Ravenna, per un’estensione totale di circa 30.000 metri quadrati, 6 veicoli (tra cui una Lamborghini Murciélago, una Mercedes-Benz Cls e una Range Rover Evoque) e 16 partecipazioni societarie e relativi compendi aziendali nelle province di Bologna e Ravenna. Nel Bolognese, sono diverse le sedi delle imprese finite nell’inchiesta, in particolare risultano società immobiliari e attive nel campo delle slot machines: tramite l’accurato accertamento patrimoniale, sono stati ricondotti a Femia tutti i beni per cui aveva utilizzato dei prestanome. Figuravano ad esempio la Slotproject srl, Slot Point srl, Femia Games, Joy to play, la Mani Immobiliare, solo per citarne alcune. Un’impresa nel settore immobiliare era ’attiva’ anche a Milano.

Questi beni "sono risultati nella disponibilità dell’imprenditore in misura palesemente sproporzionata rispetto alle esigue fonti reddituali dichiarate" e ciò ha portato all’applicazione del 240 bis (confisca in casi particolari), istituto nato proprio per combattere la criminalità organizzata.

Femia, originario della provincia di Reggio Calabria e dichiarato colpevole di "numerosi reati contro il patrimonio, l’economia e la persona, in alcuni casi aggravati dal metodo mafioso", è risultato appunto "anche destinatario di un provvedimento di confisca", divenuta definitiva ed eseguita dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bologna come risultato finale di indagini dirette dalla Dda della Procura bolognese. La Cassazione, nel 2021, aveva stabilito che il gruppo capeggiato da Nicola Femia, che faceva profitti con le slot, non era un’associazione mafiosa, dichiarando inammissibile il ricorso della Procura generale di Bologna e depositando una sentenza che aveva messo la parola fine l processo chiamato ‘Black Monkey’, dal nome dell’operazione della Finanza e della Dda che a gennaio 2013 vide eseguite 29 ordinanze di custodia cautelare. L’accusa di associazione ‘ndranghetistica era caduta in appello a ottobre 2019, con condanne ridotte: per Femia, capo dell’organizzazione, la pena era passata da 26 anni e 10 mesi del primo grado a 16 anni.

Tra le azioni contestate al gruppo, l’installazione di video slot modificate "per occultare all’Erario i volumi di gioco", oltre ad "azioni intimidatorie ed estorsive finalizzate al recupero dei crediti vanati dall’associazione" nei confronti di gestori delle sale di gioco "dove venivano installati apparecchi illegalmente modificati" e la gestione di piattaforme per siti web per il poker online e il gioco d’azzardo in genere.