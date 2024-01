‘Feminae’ di Nima Benati. Ventiquattro foto per raccontare le donne

Sensazioni ed emozioni attraverso le immagini di una grande fotografa bolognese di fama internazionale quale è Nima Benati per esaltare il corpo della donna e, al contempo, combattere la violenza di genere: è il cuore della mostra ‘Feminae’ che apre questa mattina alle 13 a palazzo Pepoli Campogrande, in via Castiglione 7. L’esposizione a cielo aperto vede come capofila e ideatore Paolo Bruciaferri, direttore creativo del progetto, curato dall’agenzia creativa ‘Cr3are’, con l’aiuto di Tiziano Corbelli, direttore artistico del Consorzio Commercianti di via d’Azeglio e il supporto di Campogrande Concept.

Scopo della mostra è dare voce alle donne attraverso un percorso suggestivo di grande fascino: 24 immagini poste su pannelli luminosi, scattate dalla talentuosa fotografa bolognese – la quale nei suoi 15 anni di carriera ha realizzato campagne per i più grandi marchi di moda quali Dolce&Gabbana, Dior, Ysl e Guess, tra gli altri –

che vogliono rappresentare l’idea di empowerment femminile, di cui Nima Benati si è fatta più volte portavoce. Le opere della fotografa saranno poi messe all’asta il prossimo 8 marzo con un evento dedicato in favore del progetto: WeAreHomies, creato dalla cooperativa sociale Loto Dorato.