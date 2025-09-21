Femminicidio e violenza di genere. Ecco le novità per contrastarli

’Femminicidio: a che punto siamo?’ è il titolo dell’incontro che si è svolto venerdì al Circolo della Caccia di Bologna, organizzato da Zonta Club di Bologna e condotto dalla presidente Roberta Bortolucci. È intervenuta con un contributo video Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su femminicidio e violenza di genere, che ha raccontato i lavori svolti in quella sede e i risultati raggiunti. È poi intervenuta Simona Lembi, consigliera dell’Assemblea Legislativa della Regione e già Responsabile del Piano dell’Uguaglianza della Città Metropolitana, che ha ricordato le lunghe tappe legislative che hanno portato, sul piano formale, a gettare le basi affinché si possa parlare di pariteticità, soprattutto nel mondo del lavoro. Ora però è necessario un cambiamento culturale, soprattutto da parte degli uomini, cambiamento legato alle convinzioni ed agli stereotipi sul piano delle relazioni e della corresponsabilità genitoriale.

Ha preso poi la parola Valerio De Gioia, magistrato della Corte d’Appello di Roma e consulente della Commissione, che ha ricordato alcune sentenze della Corte di Cassazione. De Gioia ha poi rammentato l’importanza della cultura della prevenzione, a cominciare dalle misure cautelari che, se attuate in maniera tempestiva e oculata, possono portare a evitare crimini più gravi come il femminicidio. Hanno presenziato all’incontro il questore Antonio Sbordone, il prefetto Enrico Ricci, il tenente colonnello Stefano Invernizzi, comandante del reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna e numerosi vertici delle altre Associazioni femminili di Bologna.