Femminicidio Matteuzzi. Il 17 settembre al via. Cassazione per Padovani

Fissato al 17 settembre il processo davanti alla Prima sezione della Corte di Cassazione per Giovanni Padovani, l’ex calciatore e modello, oggi 30enne, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, assassinata a pugni, calci, colpi di martello e panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. A novembre la Corte d’assise d’appello aveva confermato a Padovani, difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni, l’ergastolo inflitto in primo grado. I familiari di Alessandra Matteuzzi sono assistiti dagli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi. "Non si dia la caccia alla pena esemplare, ma alla pena equilibrata. E l’ergastolo non lo è". Questa la spinta che muove il ricorso in Cassazione di Giovanni Padovani. La difesa punta a un contenimento della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. "Si è giunti alla conclusione che sia capace di intendere e di volere su una base incompleta”, dice l’avvocato Gabriele Bordoni, che aveva presentato un atto di 93 pagine. I periti avevano disposto di eseguire cinque operazioni. Di queste, "ne sarà svolta una sola, la compatibilità genetica per capire se c’è una disposizione alla malattia psichiatrica. Niente da fare, invece, per i test, la risonanza magnetica e una serie di approfondimenti". Al di là dell’analisi della malattia, bisognava verificare i disturbi per definire eventualmente la semi infermità mentale".

c. g.