Fendenti e sprangate. Diciottenne in ospedale

Accerchiati. Presi a sprangate e accoltellati. Sono i carabinieri della compagnia Bologna Centro a indagare sui motivi della feroce aggressione subita da due ragazzi, soccorsi nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una e mezza, in viale Masini, nei pressi dell’Autostazione. Non sono chiare le circostanze in cui è maturato il raid, forse una spedizione punitiva, che si è conclusa con un ragazzo di 18 anni, di origine albanese, colpito con una coltellata alla schiena, mentre l’amico, di 20 anni, è rimasto ferito alla testa.

Stando a quanto emerso, i due giovani sarebbero stati accerchiati da un gruppo composto da almeno tre coetanei, descritti come di origine nordafricana: non è chiaro se si conoscessero, se ci fossero dei pregressi tra loro. Fatto sta che la situazione è velocemente degenerata, con il diciottenne colpito più volte: almeno tre le coltellate. Il colpo, più violento, è arrivato alla schiena. L’altro ragazzo che era con lui, e che ha tentato di difendere l’amico, non è stato risparmiato: è stato preso a schiaffi, pugni e sprangate, anche alla testa. Il branco si è allontanato subito dopo. I due, feriti, sono riusciti a raggiungere viale Masini, dove poi il diciottenne è crollato per il dolore. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi.

In viale Masini a quel punto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno soccorso i due, e i carabinieri: entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Maggiore, il diciottenne in codice di media gravità, l’altro con ferite lievi. Il giovane, dopo essere stato ‘ricucito’ è stato ricoverato al reparto di Chirurgia del Trauma. La sua prognosi è di 30 giorni. L’amico, invece, è stato dimesso: le sue lesioni sono state giudicate guaribili dai medici in due giorni. Adesso, tocca ai carabinieri scavare per capire il perché di quella feroce aggressione, vincere la resistenza delle vittime - che non hanno detto neppure dove sarebbe iniziato il violento pestaggio - e ricostruire i motivi di quello che, al momento, sembra a tutti gli effetti un raid punitivo. Si indaga per lesioni aggravate, a 360 gradi: nessuna pista è esclusa dai carabinieri, che stanno approfondendo le conoscenze dei ragazzi, oltre ad analizzare le immagini riprese dalla videosorveglianza della zona dove è plausibile sia iniziata l’aggressione.

Non si esclude che la resa dei conti sia legata a motivi di spaccio, ma si tratta, al momento, solo di una delle tante ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma.

Nicoletta Tempera