FenImprese celebra tre anni. Attesi i vertici nazionali: "Insieme per costruire il futuro"

Tre anni di crescita e innovazione per continuare a costruire il futuro di Bologna. FenImprese martedì prossimo celebra così l’Assemblea. Un momento di bilancio e di rilancio, in cui verrà raccontato quanto è stato fatto. Ma ci si concentrerà anche sui nuovi progetti e sulle nuove iniziative. Obiettivo sostenere le imprese, gli artigiani e i professionisti nel prossimo futuro. I temi centrali saranno perciò la formazione e le competenze per il lavoro, i progetti per le scuole, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, le iniziative concrete per sostenere i professionisti e le piccole imprese, nuovi bandi e fondi a disposizione. Dalle 18,30 alle 20, all’hotel I Portici in via Indipendenza, 69, ecco quindi un appuntamento di grande rilevanza per il mondo imprenditoriale e professionale della città. A Bologna, in soli tre anni, l’associazione FenImprese ha aperte tre sedi zonali tra Levante, Ponente e Centro, diventato sempre di più un riferimento per centinaia di realtà locali. FenImprese è un’associazione datoriale nazionale di imprese e professionisti, con 70 sedi provinciali, presente su tutto il territorio italiano e sedi all’estero, nata con lo scopo di supportare le piccole medie imprese, favorire la semplificazione burocratica, l’accesso a bandi e formazione, e offrire servizi qualificati a condizioni vantaggiose. Proprio su questi punti martedì interverranno sia i vertici del direttivo nazionale, ovvero il presidente Luca Vincenzo Mancuso, il direttore generale Andrea Esposito e il coordinatore Simone Razionale; che quelli provinciali con il presidente Gianfranco Cavarretta, il direttore Domenico Amasino e il vice presidente Marco Abbruzzese. Spazio poi agli interventi dei presidenti delle sedi comunali di Bologna: Dario Cardace (Ponente), Angelo Golisano (Levante) e Massimiliano Cavarretta (Centro), oltre al vicepresidente del Codacons Bruno Barbieri, l’assessora alle Attività produttive Luisa Guidone e il presidente del comparto sanità di Bologna Giampaolo Avanzini.