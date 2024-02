Fenomeno Kanye West. Palco centrale e audio da sogno. Il concertone prende forma

L’arrivo di Kanye West sotto le Due Torri continua a far parlare di sé. Il concertone in programma sabato e annunciato appena due giorni fa ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di musica rap, e non solo: continua la vendita dei biglietti, scattata venerdì scorso alle 15, mentre trapelano i primi ‘spoiler’ su come dovrebbe essere lo show.

Sul sito di Ticketone è possibile acquistare il pass per uno dei tre settori dell’Unipol Arena, dove sabato alle 21 si esibirà Ye, e dalla mappa dei posti disponibili si capisce come la corsa al biglietto d’oro sia già partita. Non solo: stanno all’illustrazione, il palco dovrebbe essere posizionato al centro del palazzetto – così come avvenne per il ‘This is not a drill’ di Roger Waters e altri show –, con una visuale a 360 gradi, per non perdersi neanche un attimo del listening party di ‘Vultures 1’, l’ultimo disco di Ye e Ty Dolla $ign.

Non un puro e tradizionale concerto, quindi, ma uno show immersivo grazie a "un’esperienza audio di alta fedeltà". Quel sistema, cioè, che permette di ascoltare ogni dettaglio artistico e ogni suono che l’artista ha inciso e che, nella maggior parte dei casi, viene celato nelle riproduzioni audio standard. Lo ha annunciato lo stesso musicista sui propri canali social.

Un evento che rispecchia la figura eclettica del rapper di Atlanta, anche e soprattutto per le tempistiche ultra risicate con cui sta nascendo lo show. "Una sfida bellissima e difficile", l’ha definita il patron dell’Unipol Arena Claudio Sabatini, aggiungendo come per l’occasione verranno impiegati i migliori tecnici e le migliori competenze. Non c’è da stupirsi che Yeezy, altro nome con cui è conosciuto il rapper, abbia in serbo qualcosa di speciale per i fan italiani che accorreranno alla "cattedrale laica della musica italiana" di Casalecchio, questo sabato.

Francesco Moroni