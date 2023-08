Fenucci si scaglia contro arbitro e Var "Un episodio allucinante e insopportabile"

Di nuovo quegli odiosi vecchi fantasmi. Di nuovo una decisione, clamorosamente errata, di un arbitro tra una bella prestazione del Bologna e la possibilità di strappare punti pesanti alla Juve. Di nuovo l’uomo (bianco)nero che, ancorché con una divisa più fiammante, nega ai rossoblù una notte di piena gloria. E così anche un uomo con la pazienza certosina, e la flemma a tratti democristiana, come Claudio Fenucci perde le staffe e usa parole per lui rare.

La premessa: "Faccio questo mestiere di amministratore delegato da 25 anni e non mi avete visto spesso in un dopo partita a parlare di arbitri". Ma stavolta la misura è colma. "Nel fare i complimenti alla mia squadra che ha fatto una grande prestazione – dice Fenucci – sono qui per dire che solo un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria che ormai era certa, dal momento che l’intervento di Iling-Junior su Ndoye meritava il rigore e l’espulsione". In tribuna è saltato sulla poltroncina anche Joey Saputo, incredulo di fronte a cotanto scempio. Per non dire di tutta la panchina rossoblù, con Thiago e Colinet (il preparatore atletico, poi espulso) a fare da apripista della protesta. Sul campo Thiago in diretta dice a Di Bello "non avevi nemmeno bisogno di andare a rivederlo, quello è rigore". Un’ora dopo in sala stampa Fenucci usa parole se possibile ancora più taglienti: "Sono qui per rispetto nei confronti del lavoro dell’allenatore e dei ragazzi, nonché per rispetto dei nostri tifosi, che si sono visti togliere una vittoria non banale visto che si giocava allo Juventus Stadium". E ancora: "Mi dispiace molto, anche per tutto il lavoro che si sta facendo in questi anni per migliorare il rapporto tra il Var e il campo. Ma questi sono episodi allucinanti. E’ impensabile che un calciatore falciato davanti al portiere non determini il calcio di rigore e l’espulsione del difendente. E’ un errore insopportabile nell’era della tecnologia".

La memoria di Fenucci va alle tante riunioni di Lega in cui l’ad rossoblù si è seduto attorno a un tavolo con i suoi colleghi per perorare l’introduzione del Var: "L’amarezza nasce proprio dal fatto che si sta lavorando da anni sulla tecnologia, tanto che sono stato uno di quelli che ha chiesto l’anticipazione dell’ingresso del Var. Ma nonostante tutto non riusciamo a capire come su episodi come questi non si possa intervenire. E’ veramente una follia". Finisce così, col senso di una grave ingiustizia subita, una notte che per il Bologna di Thiago avrebbe potuto essere trionfale.

Massimo Vitali