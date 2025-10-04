Ferdinando Scianna, sguardo in bianco e nero

’Ferdinando Scianna- Il fotografo dell’ombra’ è il documentario che il regista Roberto Andò ha dedicato al fotografo siciliano classe 1943, originario di Bagheria. Primo italiano ad entrare alla Magnum, l’agenzia co-fondata da Henri Cartier-Bresson, che divenne poi suo grande amico, le tappe decisive della sua biografia emergono in questo film in bianco e nero che riflette il suo approccio visivo, profondamente legato al contrasto tra luce e ombra. Andò e Scianna, amici da quarant’anni, saranno oggi al Modernissimo in compagnia di Gian Luca Farinelli, per raccontare l’opera che si vedrà alle 17,45 e che poi uscirà nelle sale il 6, il 7 e l’ 8 ottobre.

Maestro, in vari momenti del film lei parla di se stesso degli inizi con un tono severo, perché?

"A parte l’ignoranza gigantesca, ero un imbecille come quasi tutti gli adolescenti con la testa per aria. Me l’ha poi fatto capire bene Milan Kundera col suo libro ’La vita è altrove: nell’adolescenza e nella post adolescenza non sai distinguere il valore dal mito. A posteriori in effetti ho questo sguardo, ma forse non sono meno imbecilli i vecchi".

È stato però quel ragazzo a fare le foto della prima mostra ’Feste religiose in Sicilia’ con cui Sciascia ha poi voluto fare un libro nel 1965.

"Ho nei confronti di quel libro che nasce proprio da questa cosa, una sorta di ’sospetto’. Perché è difficile far rientrare dentro di sé quello che passava per la testa di un ragazzo di 17 anni: ma davvero, ero troppo giovane, ignorante. Però a posteriori, io stesso riconosco che quelle fotografie non erano affatto male. Ma cos’erano? Istinto, passione per la vita, insensatezza che noi chiamiamo talento?".

L’amicizia con Sciascia emerge come presenza costante di tutto il film.

"Lui ha visto in me delle potenzialità che non sapevo di avere e posso dire che mi ha ’inventato’. Alla fine, io e Roberto Andò ci siamo resi conto che lui è alla base della nostra amicizia e quindi, quasi spontaneamente, il film è anche su questo. Era un amico speciale. Ho oltre 1.500 foto sue e da oltre trent’anni vorrei farne un libro, ma non ci riesco: mi sembra sempre che il risultato sia al di sotto di quello che io penso sia stato lui per me".

Oltre 40 anni fa, come fotoreporter per l’Europeo, lei ha fatto un reportage sulla Palestina. Come ripensa oggi a quel viaggio?

"C’è chi pensa che il problema della Palestina sia nato oggi, invece è una storia vecchia che non finisce mai, frutto di dolori e odi che risalgono agli antenati. È vero che l’odio è sempre una cosa ignobile, come quello che è successo il 7 ottobre del 2023, un fatto orribile che nessuno vuole negare, ma non è certamente il primo episodio di questa storia. Ci sono bambini di 5 anni, non solo a Gaza ma in tutta la Palestina, la cui memoria è fatta di violenze nei confronti dei loro padri, delle loro sorelle, dei loro nonni e dei bisnonni e si portano dentro un sentimento che è un odio simmetrico degli israeliani nei loro confronti. Una storia di vittime e aguzzini da entrambe le parti che non si riesce a sbrogliare".

Se lei oggi fosse ancora fotoreporter sarebbe a Gaza a testimoniare con la fotografia?

"A dire la verità, e credo che questo si possa vedere bene dai miei libri, non ho mai avuto il gusto per la fotografia di guerra e della storia che si esprime in termini di violenza, perché penso che la violenza abbia qualche cosa che vada al di là della storia: che sia una specie di inguaribile cancro dell’umanità e che poi nessuna fotografia del male abbia mai guarito il male. Quindi sono abbastanza diffidente nei confronti di certe cose… Detto questo, se avvengono le cose, le guerre, tu ci vai. Perché il male non è solo quello degli uomini ma anche della natura, quante alluvioni avrò visto nella mia vita... lì ci sono comunque vittime".