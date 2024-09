Ferita Baila, il cane carabiniere

Il lavoro dei soccorritori non è senza rischi. Lo sa anche Baila, la cagnolona dell’Arma, esperta in un lavoro tanto complesso quanto delicato: la ricerca di tracce di sangue e cadaveri. Baila, pastore tedesco di 6 anni, era impegnata in questi giorni nella ricerca di Agnese Milanese e Giuseppe Guadagnino, la madre di 74 anni e il figlio di 42 dispersi da quattro giorni sotto la colata di fango e detriti che ha travolto San Felice a Cancello, nel Casertano.

La carabiniera a quattro zampe, accompagnata dal suo conduttore, il vice brigadiere Marco Muglia, è infatti rimasta ferita venerdì pomeriggio mentre era al lavoro: ha riportato un taglio tra il petto e la zampa posteriore. Il terreno fangoso, che sin dalle prime battute ha complicato le operazioni di ricerca, ricopre infatti macerie e calcinacci, rendendo difficoltoso il passaggio e creando delle insidie nascoste per chi, come la cagnolona, vi scava dentro.

Subito soccorsa, Baila è stata sottoposta a un intervento di sutura in una clinica veterinaria: ora le sue condizioni non sono preoccupanti, ma dovrà rimanere a riposo. Per questo è già in fase di definizione l’impiego di un’altra unità cinofila a supporto dei carabinieri e di tutti gli uomini, tra vigili del fuoco e volontari, impegnati nelle ricerche.

n. t.