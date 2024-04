Ferito dal branco, è caccia ai tre aggressori

La Squadra mobile è sulle tracce dei tre aggressori – descritti come giovani e probabilmente nordafricani – che sabato attorno alle 19 hanno assalito a sprangate e colpi di catena un altro ragazzo, anch’egli nordafricano e di 24 anni, mandandolo all’ospedale. Il ragazzo è stato raggiunto da più colpi tutti diretti al capo e al viso: fortunatamente però le sue lesioni sono state ritenute di media gravità e non è in pericolo di vita. Ora è in cura all’ospedale Maggiore.

Ancora ignoti i motivi dell’aggressione, avvenuta nella primissima serata in via Indipendenza, tra l’incrocio con via Righi e piazza VIII Agosto, sotto gli occhi sgomenti di moltissimi cittadini: la vittima ha soltanto riferito di conoscere di vista i suoi aguzzini, perché frequenterebbero le stesse zone nei pressi della stazione, ma di non sapere altro su di loro. Non si esclude che dietro all’aggressione possa esserci un regolamento di conti, forse dovuto a questioni legate allo spaccio.

Attualmente, sono al vaglio della polizia le telecamere pubbliche e private della zona in cui è avvenuto il violento episodio: il cerchio dunque si stringe attorno ai tre autori del gesto, che si sono dileguati in direzioni diverse non appena hanno visto gli agenti avvicinarsi a tutta velocità. L’intervento delle forze dell’ordine infatti è stato rapidissimo, poiché diversi agenti erano già in zona impegnati nel controllo del territorio, intensificato negli ultimi tempi da prefetto e questore proprio per prevenire e, all’occorrenza, reprimere celermente reati di questo genere.