Fermare gli abusi ai primi segnali: "Gli ammonimenti funzionano". In un anno 92 provvedimenti

"Il nostro obiettivo è prevenire la violenza, per contrastarla". Lo spiega Raffaella Alecci, dirigente della divisione Anticrimine di Bologna. Che, alla vigila della Festa delle Donne a cui anche quest’anno si accompagna la campagna della polizia ‘Questo non è amore’ spiega come, dall’8 marzo del 2024 a oggi sono stati 92 i provvedimenti di ammonimento emessi dal questore Antonio Sbordone. Di questi, 44 sono stati adottati per atti persecutori, 48 per violenza domestica. Un solo ammonimento si è tradotto in arresto, per il mancato rispetto della misura preventiva. A dimostrazione che questo strumento, molto più ‘agile’ e veloce rispetto a una denuncia, porta risultati concreti. E se l’anno precedente gli ammonimenti erano stati 84, questo non vuol dire necessariamente che ci sia stato un aumento dei casi, quanto piuttosto della sensibilità che porta le vittime a chiedere aiuto. "I dati sugli ammonimenti sembrano tanti – dice ancora la dirigente Alecci –, ma sono tanti anche i casi in cui siamo potuti intervenire, come polizia, per evitare che la violenza portasse a conseguenze ulteriori, più gravi. Abbiamo registrato, in un anno, solo un caso di recidiva. In alcuni casi abbiamo riscontrato che, anche solo la convocazione per la comunicazione dell’ammonimento ha portato la persona interessata a desistere dall’avere comportamenti violenti".

Proprio per accrescere la sensibilità verso questi temi, domani dalle 8,30 alle 13, lo stand di ‘Questo non è amore’ sarà in piazza XX Settembre, nell’ambito della rassegna XXL Piazza Libera, contenitore di iniziative gestito da Ascom con il Comune. Ci sarà anche il questore Sbordone. Personale dell’Anticrimine e della Postale distribuirà materiale informativo e svolgerà attività divulgativa per sensibilizzare la cittadinanza, informare e creare consapevolezza sulla violenza di genere.