Fermata l’Audi dei ladri. Dentro arnesi e refurtiva

Gioielli, borse griffate e orologi da collezione. Tutto stipato nel bagagliaio della Audi Rs6 intercettata dalla Sottosezione di Bologna della Polizia stradale qualche sera fa in A14, nel tratto che attraversa la zona Fiera. L’auto, che viaggiava in direzione nord, era stata utilizzata per mettere a segno dei furti in casa tra Pesaro e Cattolica. E per questo era stata segnalata alla Stradale: l’Audi è stata avvistata una prima volta all’altezza del casello di Forlì ma, a causa del forte traffico, le pattuglie non sono riuscite a fermarla. Appurato che stava proseguendo verso Bologna, le pattuglie della Polstrada si sono organizzate per intercettare la macchina, riuscendo poi a bloccarla al chilometro 15. Alla vista dei poliziotti, gli occupanti dell’auto hanno abbandonato l’Audi e sono fuggiti a piedi in tangenziale. Dentro c’era attrezzatura da scasso (trance, piedi di porco, flessibili, cacciaviti e radio) e refurtiva. Che è stata quindi sequestrata dalla polizia: chi volesse vederla o rivendicarla può chiamare lo 051-6111811.