"Fermate il nuovo ipermercato, non serve"

Manca ancora il via libera della conferenza dei servizi aperta dalla Città metropolitana di Bologna ma è già scontro aperto, ad Anzola, fra Confesercenti e Comune, sul progetto di costruzione di un nuovo ipermercato da 10mila metri nella frazione di Lavino di Mezzo.

"I commercianti e i tanti associati Confesercenti di tutta la zona sono molto preoccupati per il sorgere di questo nuovo insediamento in un periodo di grave crisi economica, aggravato da due anni di chiusure a causa della pandemia e dall’attuale situazione di crisi energetica", sostengono nella lettera inviata al sindaco metropolitano Lepore e al sindaco di Anzola Veronesi. "La nostra contrarietà la manifestammo già quattro anni fa, nel 2018. Nel solo territorio di Anzola sono presenti altre due grandi strutture vicine alla frazione di Lavino. Già allora ci mostrammo preoccupati per una scelta che prevede un ulteriore consumo di suolo già oggi destinato ad area verde, contraria alle nuove linee di indirizzo urbanistico che danno la priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente", riepiloga il direttore di Confesercenti Loreno Rossi, che aggiunge come nel raggio di pochi chilometri l’offerta alimentare sia già garantita dall’Ipercoop di Borgo Panigale (7200 metri quadri a 4 Km di distanza), dal Supermercato Coop&Coop di San Giovannni Persiceto, dalla Coop, In’s e dal Conad di Anzola capoluogo, dai Carrefour a Ponte Samoggia e Bazzano, dal Gran Reno di Casalecchio (a 7 Km) che di recente ha aumentato di 12mila mq la superficie di vendita.

"Fermate questo progetto urbanistico, è il nostro invito pressante. Evitate di realizzare una nuova struttura non utile ad un equilibrato sviluppo di questo territorio", aggiunge il presidente Confesercenti Massimo Zucchini. Invito rinviato subito al mittente dal sindaco di Anzola Giampiero Veronesi, che chiarisce come la realizzazione di supermercato, alloggi e parco sia previsto dal piano territoriale vigente e che sia stato approvato in consiglio comunale dalla maggioranza dei consiglieri comunali.

"Non votare oggi la delibera finale esporrebbe i consiglieri che hanno già votato a favore a una richiesta di risarcimento milionaria da parte del soggetto attuatore – ammonisce il primo cittadino –. Senza dimenticare che la consultazione ad ampio raggio che nel 2018 coinvolse circa 500 soggetti tra residenti e commercianti di Lavino registrò la stragrande maggioranza di pareri favorevoli al progetto della ditta Sile srl con le prescrizioni condivise coi cittadini", replica Veronesi.

Gabriele Mignardi