Fermati durante la manifestazione pro Gaza: presidio davanti al carcere di Bologna

Bologna, 24 settembre 2025 – “Non si lascia indietro nessuno: si parte e si torna insieme”. Con questo motto una delegazione di circa 50 persone si è presentata fuori dal carcere Rocco D’Amato di Bologna, in solidarietà alle persone fermate a seguito degli scontri con le forze dell’ordine durante la manifestazione a sostegno del popolo palestinese di lunedì, quando una piccola costola dei 30mila scesi in piazza pacificamente ha deciso di occupare tutte le corsie della tangenziale e dell’A14. Occupazione repressa e sgomberata dal Reparto mobile.

Da questa guerriglia, terminata in via Stalingrado, sono stati nove i fermati: quattro di loro, di cui uno minorenne agli arresti domiciliari, questa mattina, hanno sostenuto gli interrogatori e, in massa, fuori da via del Gomito, altri attivisti hanno fatto una protesta per chiedere la loro immediata scarcerazione: tante le bandiere della Palestina un presidio è molti automobilisti e autisti, anche di autobus, hanno suonato il clacson passando davanti al presidio fuori dalla Dozza.

In attesa dell’esito, i manifestanti rimangono all’esterno del carcere e la città si mobilita nuovamente per la Palestina, dopo gli attacchi notturni subiti da alcune imbarcazioni della Flotilla, colpite con spray urticanti e bombe sonore in acque internazionali.

Alle 19.30, in piazza del Nettuno, ci sarà un presidio per sostenere la missione umanitaria che intende raggiungere le coste di Gaza. Alla mobilitazione parteciperanno non solo cittadini, ma anche associazioni, collettivi, partiti e tante realtà: “Blocchiamo tutto - dice l’invito a difesa della Global Sumud Flotilla sotto attacco -. Scendi in piazza”. Per questa iniziativa, è stata cancellata l’assemblea cittadina in piazza Scaravilli delle 20.