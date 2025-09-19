Fermati i predoni delle bici, ritrovate decine di mezzi

Crevalcore (Bologna), 19 settembre 2025 – Messa ko a Crevalcore dai carabinieri la banda dei ladri delle biciclette con il bilancio di tre magrebini identificati e deferiti all’autorità giudiziaria. Nella cittadina, infatti, da tempo si registravano, come denunciato alle forze dell’ordine ma anche sui social, furti di biciclette.

Nei giorni scorsi, un cittadino, passando in automobile, aveva notato dei movimenti strani nella frazione Bolognina, in via del Bottazzo. In particolare in questa via stazionava un furgone parcheggiato con accanto un magrebino che assieme ad altri due connazionali stava caricando sul cassone del mezzo diverse biciclette di vario genere e misura.

L’automobilista ha avvisato le forze dell’ordine e poco dopo una pattuglia dei carabinieri della locale stazione si è portata nella zona segnalata dal cittadino che aveva notato i movimenti sospetti. I militari dell’Arma hanno così raggiunto i magrebini. I tre sono stati identificati e nel frangente i carabinieri hanno constatato la presenza di 23 bici, tutte di dubbia provenienza. Sono stati eseguiti accertamenti e riscontri con le denunce di furto di bici raccolte nei giorni scorsi dai carabinieri che hanno accertato che delle bici erano oggetto di furto. E successivamente sono restituite ai proprietari dopo il riconoscimento.

Le altre bici sono state portate all’interno dei locali della stazione carabinieri di via Matteotti, nel centro storico, in attesa di accertarne la provenienza ed essere restituite ai proprietari. I militari dell’Arma comunicano che chiunque abbia subito il furto della bicicletta, si può recare in caserma con la denuncia per verificarne la presenza. “Sono molto soddisfatto – commenta il sindaco Marco Martelli – di questa operazione dei nostri carabinieri. Attività frutto della collaborazione tra cittadini forze dell’ordine e amministrazione comunale”.

p. l. t.