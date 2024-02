Fermato a 69 anni con un etto e mezzo di hashish in macchina

È stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di circa un etto e mezzo di droga, nascosta nel vano portaoggetti della macchina. È successo nella mattinata di venerdì scorso, poco dopo mezzogiorno, quando i carabinieri della stazione di Castiglione dei Pepoli, impegnati in un normale servizio di controllo della circolazione stradale nel comune di Alto Reno Terme, hanno fermato un’utilitaria di colore grigio guidata da un uomo di 69 anni. Il malvivente, non appena i militari gli hanno chiesto di fornire i documenti come richiede un qualsiasi controllo, ha mostrato subito segni di nervosismo: secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il conducente ha iniziato a parlare con voce tremolante.

Un atteggiamento che non era in linea con la semplice richiesta dei carabinieri che, insospettiti dallo strano comportamento del sessantanovenne, hanno deciso di procedere con una perquisizione. Il nervosismo del 69enne era dovuto a ciò che i militari hanno scoperto dopo il controllo dell’auto in questione: nel doppio fondo del vano portaoggetti, infatti, era stato nascosto un panetto e mezzo di hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi. La droga ritrovata è stata immediatamente sequestrata dai carabinieri mentre l’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine perché gravato da precedenti, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Chiara Caravelli