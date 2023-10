Fermato alla guida con documenti falsi

Fermato per un normale controllo stradale, ha esibito una patente di guida e una carta di identità romene risultate false. Denunciato un trentasettenne di origini extracomunitarie con vari alias. A un’osservazione veloce, i documenti esibiti durante il controllo potevano trarre in inganno e apparire originali, ma a seguito di verifiche più approfondite, svolte con gli strumenti adatti, dagli agenti della Polizia Locale Reno Galliera sono emersi diversi elementi di falsità, che hanno convinto gli operatori a sequestrarli. Gli agenti della polizia locale lo hanno denunciato in stato di libertà per falso materiale e uso di atto falso, oltre a una sanzione di 5.100 euro per guida senza patente.