Fermato aspirante jihadista. Stava per andare in Siria

Si era radicalizzato per andare a combattere in Siria e in Iraq, guardando ossessivamente video sulla rete sulla jihad e per addestrarsi a combattere. Per questo motivo le Digos di Bologna e di Forlì hanno eseguito a Cesena un fermo, emesso dal procuratore distrettuale Giuseppe Amato e dal pm Antonello Gustapane a carico di un 24enne italiano, di origine tunisina, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.

L’indagine, iniziata a luglio da informazioni dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), sviluppate dagli investigatori della polizia, ha accertato come il giovane avesse intrapreso un percorso che lo ha portato ad aderire all’estremismo islamico: manteneva contatti virtuali con esperti religiosi dell’Isis, vedeva ossessivamente scene di jihad e ascoltava sermoni ‘anasheed’ dedicati al martirio, su social come Instagram e Telegram. Aveva inoltre preso contatti con una persona che avrebbe agevolato il viaggio e il reclutamento nel circuito jihadista e intensificato il suo addestramento fisico. Faceva l’elettricista, ma la sua attività lavorativa, secondo gli inquirenti, era orientata a guadagnare i soldi necessari a partire.

La vicenda. Le indagini sono cominciate il 29 luglio e il 24enne, nemmeno due mesi dopo (20 settembre), è stato fermato mentre era pronto a prendere un aereo per la Turchia e poi da lì spostarsi in Siria. Non aveva ancora comprato i biglietti, ma aveva già studiato il percorso, come ha sottolineato il responsabile della Digos di Bologna, Antonio Marotta. Negli ultimi anni il 24enne aveva vissuto in Inghilterra e gli investigatori di Bologna e Forlì hanno cominciato a pedinarlo e intercettarlo appena atterrato a luglio nel capoluogo emiliano-romagnolo e fino al suo arrivo a Cesena, dove vive la madre e alcuni dei fratelli. In Inghilterra, invece, si trovano altri suoi familiari.

La sua formazione di aspirante jihadista è avvenuta tutta online, sui social network, tramite video di addestramento, attentati e indottrinamento. Diverso il materiale audio e video trovato dagli investigatori nel suo computer, che è stato sequestrato, così come il cellulare. A quanto pare era anche entrato in contatto con alcuni ‘facilitatori’ che si trovano in Medio Oriente, e che lo avrebbero aiutato ad arruolarsi come combattente jihadista una volta giunto in Siria.

Il fermo del 20 settembre è stato convalidato dal gip di Forlì e poi l’indagine è arrivata alla Procura di Bologna. Ora gli accertamenti proseguono per individuare eventuali contatti del 24enne e approfondire altri aspetti della vicenda. "Non si può abbassare la guardia dal punto di vista della prevenzione - ha spiegato il primo dirigente, Antonio Marotta - perché esiste ancora in maniera evidente un problema di terrorismo internazionale".