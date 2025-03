Fermato con la cocaina, 56enne ai domiciliari

Era uscito da Castel San Pietro, nonostante non potesse perché gravato da un obbligo di soggiorno nel luogo di residenza. I carabinieri del Nucleo Radiomobile lo beccano a Bologna, zona Roveri, con fare sospetto. Sottoposto a controllo, in via dell’Elettricista, il 56enne inizia ad agitarsi. E proprio dalla banca dati ecco il motivo di tanta preoccupazione: il signore non poteva essere lì. L’ammissione di colpa tuttavia non è bastata ai carabinieri: sottoposto a perquisizione è stato sorpreso in possesso di una scatola, nascosta sotto al sedile, con 5,65 grammi di cocaina, una bilancia di precisione e del materiale adatto al confezionamento della merce. Per direttissima, è stato convalidato l’arresto con la misura degli arresti domiciliari.