Fermato con venti ovuli di cocaina in auto. Il nascondiglio scovato del cane antidroga

Sembra un po’ una scena da film: "Mi tenga un attimo il bambino". Ma è andato più o meno così, l’altro pomeriggio, l’arresto di un tunisino di 24 anni, già noto per reati contro il patrimonio, fermato da un poliziotto del commissariato Santa Viola, in quel momento libero dal servizio e a fare la spesa con il figlioletto di un anno in braccio. L’agente, mentre si trovava all’Esselunga di via Emilia Ponente, ha notato lo straniero che conosce, visti i trascorsi dell’uomo con la legge, e mentre lo seguiva con lo sguardo sorpassare le casse, ha notato l’agitazione di un’addetta alla sicurezza e intuito che l’uomo aveva commesso un furto. L’agente, che non poteva lasciare solo il figlio, ha chiamato subito i colleghi del 113 e si è avvicinato al gruppo che tentava di fermare il tunisino, che per liberarsi ha preso a spintoni una dipendente. Ma quando ha capito che la situazione stava per sfuggire, ha affidato il piccolo a un addetto del supermercato e, dopo essersi qualificato, ha provato a bloccare l’uomo. Si è preso anche lui degli spintoni, ma è riuscito a bloccare il ladruncolo fino all’arrivo dei colleghi. L’uomo nello zaino aveva otto bottiglie di Cognac, per 200 euro. Ed è stato arrestato per tentata rapina impropria.

Nicoletta Tempera