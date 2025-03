Fermato il ladro seriale delle borse. Rubava dalle auto nei supermarket

L’ultimo colpo, il quarantenne lo ha messo a segno giovedì nel parcheggio del Lidl di via Larga. Non poteva sapere di essere osservato dagli agenti della Squadra mobile, che subito dopo il furto lo hanno arrestato. La polizia era da un po’ sulle tracce dell’uomo, con precedenti specifici alle spalle, frequentatore abituale di parcheggi di supermercati e centri commerciali, dove rubava le borse che le vittime, di solito donne, lasciavano sul sedile dell’auto mentre caricavano la spesa nel portabagagli. Un’attività che, da quanto riscontrato dalla IV sezione - Criminalità Diffusa, si era intensificata negli ultimi due mesi. A tradire il ladruncolo seriale è stata la sua macchina: un’Alfa Romeo Giulietta bianca, notata dai poliziotti in tutte le scene del crimine. Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti, che erano in servizio di appostamento, l’hanno vista davanti ad Aldi, in via Larga: dentro c’era un uomo, che si guardava intorno e si muoveva con fare sospetto. Così, quando la macchina si è spostata al vicino Lidl, sempre in via Larga, i poliziotti l’hanno seguita. E dalla targa sono risaliti all’identità del proprietario: il quarantenne, appunto, che è stato pedinato e osservato, finché non è stato visto avvicinarsi con la sua auto a quella di una donna in uscita dal supermercato, attendere che lei andasse a deporre il carrello e poi, di corsa, lasciando la Giulietta accesa, aprire lo sportello, rubare la borsa della vittima, risalire in auto e sfrecciare via.

Alla sosta successiva, al parcheggio del centro commerciale Pilastro, è stato fermato. Aveva ancora la borsa rubata poco prima, poi restituita alla proprietaria: l’uomo è stato quindi arrestato per il furto aggravato appena commesso e denunciato per uno analogo del 12 marzo fuori dall’Eurospin di via Fanelli. Sono in corso ora accertamenti per capire se sia l’autore di altri furti fotocopia.

Nicoletta Tempera