Fermato il rapinatore del bus. Tentò un colpo con spray e coltello. Tradito da un dettaglio della felpa

È stato fermato da due agenti fuori servizio, con l’accusa di tentata rapina e lesioni gravi e aggravate, un 49enne tunisino che lo scorso 9 gennaio aveva aggredito un uomo di 50 anni nelle vicinanze della sede del commissariato Santa Viola. In quell’occasione la vittima, intorno alle 22, aveva preso l’autobus numero 14 in via Mattei e stava facendo ritorno a casa (la sua abitazione è vicina proprio al commissariato) quando a bordo del mezzo, dove si era appisolato, è stato avvicinato da uomo che ha tentato di derubarlo. Il cinquantenne, accortosi che il ladro stava provando a sfilargli il portafoglio, ha reagito e tra i due c’è stata una colluttazione cominciata sul bus e poi proseguita in strada. Una volta scesa alla fermata, la vittima si è accorta di essere inseguita dal malvivente e così, invece che fare ritorno a casa, si è diretta verso la sede del commissariato.

Ma è proprio lì vicino, che l’aggressore gli ha prima spruzzato dello spray urticante poi lo ha colpito con diverse coltellate all’addome. Trasportato al Pronto soccorso in codice di media gravità, il cinquantenne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Da quel momento, gli agenti del commissariato Santa Viola hanno dato il via alle indagini per cercare di individuare l’aggressore anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sia sull’autobus sia nei pressi del commissariato. Accertamenti che non avevano portato ad alcun riscontro, fino ai giorni scorsi quando il quarantanovenne tunisino, è stato notato per strada, vicino a via Sant’Isaia, da alcuni agenti proprio del commissariato Santa Viola che in quel momento si trovavano fuori servizio.

I poliziotti lo hanno riconosciuto da un paio di dettagli, gli stessi che erano presenti anche nei filmati delle telecamere di videosorveglianza che erano stati analizzati nel corso delle indagini: in particolare, a catturare l’attenzione degli agenti, sono stati un vistoso anello e la stessa felpa con una scritta che indossava il giorno della aggressione. Sottoposto a perquisizione, il quarantanovenne è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante e di un coltellino multiuso.