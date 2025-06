Fermato in auto con la cocaina, nei guai 22enne

Trovato dai carabinieri in auto, a Casteldebole, con 12 grammi di cocaina divisi in nove dosi. Finisce nei guai un 22enne di origine straniera, dopo che la perquisizione si è allargata a casa del giovane. Qui c’era tutto il kit per il confezionamento della droga, oltre a 1.900 euro in contanti. Così è scattato l’arresto. I carabinieri della sezione operativa del Norm della compagnia di Bologna Borgo Panigale lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nel quartiere di Casteldebole. Infatti, i militari, durante tale servizio, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti che alla vista dei carabinieri assumevano, fin da subito, un atteggiamento alquanto nervoso. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e hanno rinvenuto nella disponibilità di uno dei due giovani, 22enne, della sostanza stupefacente: per la precisione 12 grammi di cocaina suddivisa in nove dosi. Tali operazioni dei carabinieri, sono proseguite poi nell’abitazione del giovane, alla ricerca di ulteriore droga o elementi utili alle indagini, dove è stato trovato del materiale per il confezionamento e la somma in denaro. Alla luce di quanto indicato, la sostanza stupefacente, il materiale rinvenuto e la somma in denaro sono stati sequestrati, mentre il 22enne è stato arrestato dai carabinieri e, su disposizione della Procura, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo fissato con rito direttissimo.

n. m.