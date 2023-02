Fermato in auto con la marijuana

Un 36enne bolognese è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di San Lazzaro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato dai militari in pieno centro a Ozzano durante un normale controllo alla circolazione. Alla vista delle forze dell’ordine il 36enne ha iniziato ad avere un atteggiamento teso che ha insospettito i militari che hanno, dunque, proceduto con una perquisizione dell’uomo. Addosso a lui sono stati trovati 3 grammi di marijuana. A quel punto i carabinieri della stazione ozzanese si sono recati a casa dell’uomo per svolgere un’attenta perquisizione domiciliare. E i sospetti erano fondati perché in casa il 36enne aveva altri 35 grammi di marijuana più tutta la strumentazione necessaria per confezionare e vendere la droga.