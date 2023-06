Fermato in auto con un amico col campionario di ’coca’ e fumo

I carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 40enne di origini marocchine. L’uomo, residente in provincia di Modena, metalmeccanico, separato, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei giorni scorsi, nella località Caselle del comune di Crevalcore, i militari dell’Arma hanno fermato un’autovettura Fiat Punto con due persone a bordo.

Alla guida c’era il quarantenne mentre sul sedile passeggero c’era un connazionale, 42enne residente in provincia di Bologna. I due al momento del controllo hanno dimostrato una certa agitazione tale da destare sospetti. Quindi i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e dell’automobile e il 40 enne è stato trovato in possesso di 11 involucri di sostanza stupefacente del tipo ‘cocaina’ pari a 16 grammi e di altri 2 involucri in cellophane di sostanza stupefacente del tipo ‘hashish’ del peso complessivo pari a 11,60 grammi. All’interno di una tasca dei pantaloni e del portafogli, i militari hanno trovato poi alcune banconote di piccolo taglio per 210 euro. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 40enne, su disposizione della Procura, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

p. l. t.