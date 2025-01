Fermato senza patente. Guidava auto ’fantasma’

Pregiudicato tenta di fuggire in automobile da un posto di controllo della polizia locale ma viene bloccato, denunciato a piede libero e sanzionato per oltre 5.000 euro. E’ accaduto nella mattinata di giovedì scorso nel territorio comunale di San Giovanni in Persiceto, il protagonista è un automobilista di Ferrara, M. V., 50 anni, che era alla guida della sua automobile Volkswagen Polo. L’autovettura è stata notata lungo via Bologna da una pattuglia attrezzata della polizia locale di Persiceto comandata da Luca Nasci.

Gli agenti della Locale hanno inserito la targa dell’utilitaria nel sistema di controllo mobile. Elaborati i dati, il computer ha dato l’alert all’equipaggio. In particolare è risultato che il veicolo era sprovvisto di revisione e di copertura assicurativa, entrambe scadute. Gli agenti hanno quindi proceduto a seguire la Polo e a farla accostare al margine della carreggiata. L’automobilista ha arrestato la marcia ed è sceso dall’auto. E ha subito detto agli agenti che era sprovvisto della patente di guida perché aveva dimenticato di portarla al seguito. Allo stesso tempo si è messo tranquillo aspettando che gli agenti effettuassero i controlli. A quel punto l’uomo, approfittando di un momento favorevole in cui gli agenti erano impegnati a verificare i dati dell’automobilista e della Polo, è risalito in macchina, ha messo in moto ed è fuggito via. Ma la fuga è durata ben poco, anche perché in supporto agli agenti che avevano fermato il ferrarese è sopraggiunta un’altra pattuglia della polizia locale e anche perché l’utilitaria del fuggitivo non aveva raggiunto una velocità tale da far perdere le tracce. L’automobilista è stato quindi raggiunto e bloccato.

Una volta messa in sicurezza la Polo, gli agenti si sono fatti consegnare le chiavi dell’automobile e hanno fatto il quadro della situazione del fuggitivo: revisione della Polo scaduta reiterata; guida con veicolo già sottoposto a sequestro; guida con assicurazione scaduta reiterata e guida senza la prescritta patente in quanto revocata. Ma non solo, perché il cinquantenne è risultato gravato da due provvedimenti di ricerca, poiché si era reso irreperibile, per rinvio a giudizio in ordine a reati quali il porto d’armi e atti persecutori. M. V. è stato infine accompagnato al comando della polizia locale di San Giovanni in Persiceto, in via Cappuccini, per la stesura dei verbali. Qui è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente e ha ricevuto sanzioni superiori ai 5.000 euro. Mentre la Volkswagen Polo, come prescrive la normativa in questi casi, sarà demolita.

Pier Luigi Trombetta