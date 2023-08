Fermato si spaccia per suo fratello

Non aveva più la patente da anni, ma ugualmente guidava per Monterenzio. Un sessantunenne è stato denunciato dai carabinieri per false attestazioni a pubblico ufficiale, dopo che a un controllo si è spacciato per il proprio fratello, fingendo di essersi dimenticato i documenti e promettendo che li avrebbe portati in caserma più tardi. Ma il fratello non si è prestato allo ’scambio’ e non ha dato i propri documenti al parente, che ha dovuto ammettere la verità ed è stato perciò denunciato.