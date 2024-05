Fermi, occupazione e danni. Sospesi i 5 studenti leader

Dopo l’occupazione, le conseguenze. Al liceo Fermi, cinque liceali del Collettivo, quasi tutti maggiorenni, sono sulla via della sospensione in quanto portavoce-organizzatori-responsabili ufficiali dell’occupazione, quindi dei furti e delle spaccate avvenuti nel liceo in quei giorni. I Consigli di classe a riguardo sono già calendarizzati. Il Collettivo proclama un’ora di sciopero degli studenti per giovedì mattina e una raccolta di firme in solidarietà ai 5. Ricorrendo a slogan di lugubre memoria. Il tutto mentre i danneggiamenti sono schizzati dagli iniziali 10mila euro a quasi 19mila, destinati a lievitare, dati i costi di attrezzature informatiche rovinate o rubate.

Ad aprile, il liceo di via Mazzini ha subito un’occupazione selvaggia e fuori controllo. Ora, dopo un mese di conteggi e di dialogo anche con le famiglie, incluse quelle dei cinque, informate di ciò che sta per accedere, in via Mazzini è tempo delle ripercussioni (peraltro stra-annunciate dallo stesso preside Fulvio Buonomo) di quello sciagurato stop alle lezioni. Conseguenze singole e collettive.

Le collettive: al netto dei 5, molti hanno partecipato all’occupazione e ora dovranno farsi carico di pagare il conto salato. A saldarlo per il momento sarà il liceo, che anticiperà la cifra salvo poi rivalersi su chi ha gironzolato per l’edificio in quei giorni. Ai 5, spiega il preside, "abbiamo chiesto di coinvolgere tutti i presenti che, con loro, non sono stati in grado di evitare furti e danni". Quanto alle conseguenze singole, i 5 non possono sfuggire: sono ben identificati. "Si sono presentati sempre come gli organizzatori e riferimenti con cui parlare. Così è stato", spiega il preside. Fin da subito, "li ho informati di cosa implicasse dichiararsi responsabili dell’occupazione affinché fosse ben chiaro ciò che questo comportava, in termini disciplinari, civili e penali. L’ho ribadito più volte, insieme ai docenti".

Gli studenti, ricorda Buonomo, "hanno sempre confermato la loro posizione. Loro prendevano le decisioni e con loro ci dovevamo rapportare. Il loro ruolo li ha esposti di più". Adesso, rivela il preside, "provano risentimento per essere stati individuati e perché a loro va imputata una responsabilità maggiore. Come hanno accettato quel ruolo, però, ora devono accettarne le conseguenze".

Infine, i Consigli di classe: saranno loro, formati da studenti e docenti, a stabilire non tanto se saranno sospesi (il regolamento interno parla chiaro) quanto la durata della sospensione e la sua conversione in attività finalizzate alla comunità. "La scuola non punisce, ma educa", osserva Buonomo.

Federica Gieri Samoggia