"Fermiamo il ‘Gassante’, è dannoso per la salute"

Associazioni e comitati contrari al Passante si sono fatti sentire con una manifestazione sotto le finestre di viale Aldo Moro, durante l’incontro tecnico fra Regione e Autostrade. L’opera "aumenterà il traffico lungo la tangenziale", gridano i manifestanti, una cinquantina. Come la pensano è scritto su un cartello, che ribattezza il Passante ‘Gassante’.

Dopo la grande protesta del 22 ottobre che aveva ‘invaso’ anche la tangenziale, i contrari al Passante tornano a farsi sentire, denunciando "l’assenza di risposte" dalle istituzioni e il taglio di decine di alberi nelle aree verdi in prossimità dell’opera. "Si inizia nel peggiore dei modi – affermano i manifestanti –. A fronte dell’eliminazione di grandi alberi con ampie chiome e grossi tronchi non è ancora seguita una piantumazione che, comunque, compenserà la perdita di capacità di assorbimento di CO2 solo dopo molti anni".

Luca Tassinari denuncia anche "i danni alla salute delle persone" che il Passante causerebbe. "Soprattutto se si confermerà un modello di mobilità di persone e merci fondato sul traffico privato su gomma. Si va verso la catastrofe ecologica, perché è un modello basato sul consumo di combustibili fossili".

Per questo, secondo Tassinari, bisogna "effettuare investimenti sul trasporto pubblico collettivo di massa, non su quello privato su gomma, spostando le merci dall’autostrada alla ferrovia e accorciando le filiere di produzione, a partire dal cibo, a partire dall’agricoltura".

Il messaggio che i comitati mandano alle istituzioni è di "abbandonare quest’opera inutile e dannosa". Ma, affermano, "le istituzioni o non rispondono o rispondono semplicemente ‘no’ – chiosa Tassinari –. Quelli del ‘no’ sono loro, non noi".

Dopo il sit-in sotto la Regione, la protesta è proseguita in corteo fino a via Stalingrado, "per portare nelle strade della città la voce di dissenso contro la costruzione del Passante di mezzo".