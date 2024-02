Ferragni, la rivoluzione gentile: "Una novità nella comunicazione"

Cosa spinge un italianista, professore di letteratura e studioso del Rinascimento, a indagare il fenomeno social Chiara Ferragni? Gian Mario Anselmi, 76 anni, ad aprile scorso era al Meet & Greet, organizzato dalla profumeria di via Rizzoli, con Chiara Ferragni e ora ne racconta il fenomeno ne La rivoluzione gentile (Piemme). Stasera alle 18 l’autore presenta il libro a La Feltrinelli di piazza Ravegnana con Sabrina Camonchia.

Professore, quando ha iniziato a seguire Chiara Ferragni?

"Penso sia necessario che i professori si occupino del presente, dei fenomeni della contemporaneità. Così ho cominciato a preoccuparmi di serie tv. Ho scritto un libro, White Mirror, sui rapporti tra letteratura e serie tv, le nuove forme di arte e linguaggio. Così sono poi passato ai social, cercando di spiegare come gli influencer stessero cambiando la comunicazione. Tra questi, la più importante di tutti è Chiara Ferragni".

Come andò l’incontro a Bologna?

"Abbiamo solo scambiato due battute, io scherzavo sul fatto che fossi il più anziano dei suoi ammiratori presenti e lei è stata molto carina. L’ho ringraziata per quello che ha fatto per la cultura, come le visite ai musei dove postava le sue foto".

Qual è il segreto del successo di Chiara Ferragni?

"Ha sempre usato l’arma della gentilezza, dell’eleganza e dello stile. Per questo la ammiro molto. Nei suoi commenti non troverete mai un’espressione volgare o un attacco personale. Ha capito che i social possono essere usati anche in un modo cortese, gentile, leggero, raccontando storie e vicende di vita personale. Il matrimonio con Fedez, poi, è stato l’unione tra due culture pop. Anzi, il massimo del pop oggi in Italia. Hanno rappresentato una sorta di Royal Family". Dopo il caso Balocco ha ricevuto delle critiche per il suo sostegno a Ferragni?

"Già ai tempi dell’incontro a Bologna ricevetti commenti negativi sui social, figuriamoci ora che ho scritto un libro cosa diranno. Io lo metto in conto, sono uno che ha le spalle robuste. Il libro è stato concepito e scritto prima della questione Balocco, ma quell’evento nulla cambia su Chiara Ferragni. Tutto ciò che aveva fatto, nel determinare una novità profonda nel mondo della comunicazione e dei social, vale comunque. A prescindere da come andrà l’inchiesta che è in corso".

Scrive che il libro è dedicato anche a sua mamma. Perché? "Mia mamma era parrucchiera e io sono cresciuto in un mondo di colori, di donne che chiacchieravano di moda. Quindi in qualche modo omaggio i suoi interessi e la sua eleganza".

Amalia Apicella