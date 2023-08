Ferragosto a Grizzana Morandi: Grande Festa per Tutti i Gusti! La 73esima edizione della storica Sagra dello Zuccherino di Grizzana Morandi, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Bologna, offre un ricco programma di eventi, tra cui la mostra di Giorgio Morandi, un mercatino di artigianato, un libro e un concerto. Degustazioni di prodotti tipici e giochi di corte per bambini.