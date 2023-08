Ferragosto a Monghidoro: Mercatini, Degustazioni, Dj Set e Fuochi d'Artificio

Un Ferragosto lunghissimo e pieno di eventi quello che caratterizzerà l’estate di Monghidoro. Partiranno infatti da domani gli appuntamenti della ’Festa di S. Maria Assunta’ per arrivare fino al 15 agosto, cono mercatini per le vie del paese, degustazione di birre artigianali e street food, giochi per i più piccoli e concerti musicali. L’organizzazione è dei ragazzi dell’Associazione Gruppo Scaricalasino. Serata di apertura domani in piazza Gitti alle 18 aprirà lo stand gastronomico, che sarà attivo per tutta la manifestazione, sul sottofondo musicale dell’orchestra di Tiziano Ghinazzi: mentre in piazza Ramazzotti vi sarà l’ormai tradizionale Quiz multiculturale a squadre, torna a Monghidoro infatti il Cervellone, Quiz interattivo a premi dove non mancheranno i momenti di svago.. Tra eventi, mercatini, spettacoli e djset si arriva a domenica dove nel pomeriggio la Caccia al Tesoro fotografica per grandi e piccini animerà le vie del paese. Come sempre allo scoccare della ventiquattresima ora, il passato ed il presente di Monghidoro si uniscono nel solco della tradizione. E tradizione di Ferragosto si coniuga in unico grande sigillo finale: i fuochi d’artificio in prossimità della mezzanotte. Un programma estremamente vario e ricchissimo, in cui coloro che saranno rimasti intrappolati nelle afose calure bolognesi e fiorentine, potranno trovare un’evasione piena di fresco divertimento.