Ferragosto a Villa Revedin. Ci sono Zuppi e Carboni

Un dialogo sul tema della speranza, tra il cardinale Matteo Zuppi e il cantautore Luca Carboni. Si apre così la tradizionale festa di Ferragosto organizzata dalla Curia di Bologna a Villa Revedin, sede del seminario arcivescovile. La chiacchierata tra Zuppi e Carboni sarà di fatto l’inaugurazione della festa, il prossimo mercoledì (13 agosto) alle 18.30 (dal titolo ’Il tempo della speranza’). Il giorno dopo è in programma invece alle 18 la presentazione del libro ‘L’ora di disarmare i cuori’, di don Angelo Baldassarri. La festa si chiude poi venerdì 15 agosto alle 18 con la messa per la festa dell’Assunta celebrata da Zuppi. Durante i tre giorni Villa Revedin ospiterà anche mostre, concerti, spettacoli, stand per la ristorazione e spazio gratuito per bambini con animazione, giochi e show di burattini.

"Torna il Ferragosto a Villa Revedin – afferma monsignor Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario arcivescovile – l’evento nato dall’intuizione del cardinale Giacomo Lercaro per offrire ai bolognesi che restano in città un luogo di ristoro e un’offerta culturale, di festa e formazione. Anche quest’anno l’invito del cardinale Zuppi si estende a tutti i cittadini, vecchi e nuovi, per vari momenti di condivisione e per la messa nel giorno dell’Assunta nel Parco del Seminario".

L’edizione 2025 si aprirà appunto con il dialogo tra Zuppi e Carboni sul tema della speranza, "che sarà il filo conduttore di questa edizione – spiega Bonfiglioli – collegandosi con il Giubileo che stiamo vivendo". Ma non solo. "Ricorderemo anche l’80esimo anniversario dalla fine della Seconda Mondiale chiedendo che, al più presto, possa arrivare la pace anche in Ucraina e in Terra Santa oltre che in tutti gli altri scenari di guerra", conclude Bonfiglioli.

L’arcivescovo celebrerà la messa dell’Assuzione di Maria anche a Cento (giovedì 14 agosto alle 18.30 nel Santuario della Madonna della Rocca) e a Ferragosto a Castiglione dei Pepoli (alle 11 al Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio). Il parco di Villa Revedin si trova in piazzale Bacchelli 4: l’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito. Per raggiungerla con i mezzi pubblici dal centro, si potrà prendere il bus 30. Navetta gratuita Tper per il parco il 14 e il 15 agosto dalle 15.30 alle 23.30. Info sul sito: www.seminariobologna.it/ferragosto