Ferragosto a Bologna: i turisti riempiono il centro, deserto in periferia

Bologna, 13 agosto 2023 – I viaggiatori arrivano in una Bologna che non chiude per ferie (video), ma i bolognesi con attività di un certo tipo sono ormai consapevoli che possono far le valigie e sparire per almeno due settimane.

Tanti turisti in giro per il centro di Bologna (foto Schicchi)

È questo il ritratto della nostra città ai tempi del boom turistico agostano, tornato alle stelle dopo gli anni intensi della pandemia. Quindi, Bologna è servita. Chi sceglie come meta la turrita trova tutti i servizi fondamentali, dai ristoranti ai bar e alle gelaterie, dai negozi di moda a quelli di design, dai musei alle arene cinematografiche estive e alle piscine, ma forse se cerca un calzolaio, un panettiere, un negozio di gioielli o una boutique vintage, ecco che farà più fatica. Sono questi i dati suggeriti da Ascom e Confesercenti sull’andamento delle attività in questo mese che fino ad ora non è stato così torrido, mantenendo però l’orientamento di alcuni commercianti verso un orario che ricorda quello tradizionale del Sud Italia: apertura precoce la mattina e chiusura a pranzo, riapertura alle 17 e fino alle 20. Oppure solamente mezza giornata, con chiusura pomeridiana. Ci si riorganizza con la siesta insomma, perché anche il turista, col caldone fa la pennichella.

“La città, dal punto di vista del centro storico - racconta Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom – conferma la presenza di turisti stranieri e italiani, e certamente questo movimento crea anche a livello di consumi un interesse per gli alberghi ma anche per pubblici esercenti e settori non alimentari, quindi registriamo un’attenzione dei commercianti a restare aperti".

I numeri? "Anche questa settimana e quella dopo Ferragosto nel centro il 40% delle attività è aperto, un dato che si rimpicciolisce fino al 25%, come lo scorso anno, se andiamo nella prima periferia, dove la presenza dei turisti è meno significativa". Ecco quindi il 60% delle chiusure nel perimetro della città storica, percentuale relativa a chi non si sente così fondamentale o, molto più banalmente, non ha quella forza lavoro per mantenere l’apertura ferragostana. "Tutto il mondo legato alle cartolerie, che poi devono riaprire già a fine agosto per la scuola, all’antiquariato, alle gallerie d’arte, che ha meno urgenza, sceglie agosto, anche per smaltire le ferie, che in altri momenti sarebbero impossibili".

Loreno Rossi di Confesercenti si allinea a questa tendenza generale: "Lo scenario della nostra città, e intendo anche la periferia – dice Rossi – ogni anno ci regala qualche attività in più che decide di tenere aperto, non ci sono più le chiusure degli anni d’oro del commercio". Che prosegue: "O attraverso i dipendenti o grazie a una gestione familiare che permette una rotazione in negozio, si cerca di tenere aperto il più possibile, perché la crisi del commercio si sente e limitare i giorni di chiusura porta a maggiori incassi". Lo sguardo sul turismo è poi molto positivo: "Un luglio come quello appena passato nel centro storico – ammette Rossi – è stato uno dei migliori di tutti i tempi, mentre i dati che arrivano dall’occupazione delle camere e che si riflettono sui consumi, e anche le previsioni su agosto, sono molto buoni soprattutto per le città d’arte, lista in cui ormai Bologna si inserisce perfettamente da anni. I dati delle aperture in centro storico parlano da soli: circa il 90% dei nostri iscritti non chiude. Poi, chiaramente, attorno a Ferragosto qualcuno calerà la serranda".

Discorso differente per la zona universitaria, dove quasi tutte le attività commerciali hanno tirato giù la serranda seguendo l’andamento delle ‘ferie’ degli studenti dell’Alma Mater, i quali, conclusi a fine luglio gli ultimi esami, hanno iniziato piano piano a lasciare la città per farvi ritorno solo a fine agosto o anche oltre.

Interessante per il racconto commerciale della città, la visione di alcuni negozi che potrebbero essere facilmente chiusi, considerato il periodo e il ridotto numero di clienti fissi presenti sotto le Due Torri, ma che hanno capito di poter essere presidi turistici e dispensatori di souvenir. Tra questi la Drogheria della Pioggia all’angolo tra via Galliera e via de’ Falegnami, ma anche la Ferramenta Castaldini in Strada Maggiore, che chiude solo il 15 agosto e che registra sempre un gran numero di turisti in cerca di bellezze casalinghe in odor di bolognesità. E poi, naturalmente, la mitica Coroncina in via Indipendenza, un’isola del tesoro del ricordino, ma anche buon indirizzo per i bolognesi in cerca di sfizioserie utili.