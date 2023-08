Ferragosto in compagnia a ’casa Sacchetti’ Da vent'anni, il 15 agosto, la piccola frazione di Camugnano ospita la "FerrTrassMonza": una festa tradizionale con grigliate, musica e allegria, organizzata nel giardino privato di un esponente della Fiom. Un'occasione per trascorrere una giornata in compagnia.